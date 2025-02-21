До российских дилеров доехал новый кроссовер GAC GS4 Max

Благодаря фотошпионам стало ясно, что до столицы нашей родины добрался новенький компактный кроссовер от GAC под названием GS4 Max. Припаркованного «китайца» выследили у одного из дилерских шоу-румов. На родине паркетник дебютировал еще весной прошлого года в рамках автосалона в Гуанчжоу. Старт продаж в России запланирован на март.

Новинка «засветилась» на фото в Москве

Фотографии кроссовера GAC GS4 Max в заснеженной Москве опубликовал у себя телеграм-канал No Limits. Паблик утверждает, что кадры в разных ракурсах прислали неравнодушные читатели.

На родине в моторную гамму GS4 Max входит 177-сильный турбированный агрегат объемом 1,5 л, а переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». Кстати говоря, аналогичный двигатель получил GAC GS3, который уже давно доступен российским покупателям.

По габаритам GS4 Max от GAC сопоставим с Haval F7 и Volkswagen Tiguan. Размеры «китайца» — 4685х1901х1690 мм. Колесная база — 2750 мм. В пересчете на рубли новинку оценили в КНР в 1,6-1,75 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер GAC GS4 сертифицировали в России. В Китае у него есть приставка Max, но, похоже, что на нашем рынке паркетник ее лишится.