Обновленный Tank 300 получил шумоподавление и массажер

В ходе рестайлинга китайский внедорожник Tank 300 обзавелся новым дисплеем мультимедийного комплекса, диагональ которого разрослась до 14,6 дюйма, плюс продвинутым процессором. Кроме того, в список оснащения добавилась аудиосистема с активным шумоподавлением и массажер для водителя. Обновление модели главным образом затронуло салон.

Как пишет AutoHome, центральный экран Tank 300 теперь стоит особняком, хотя раньше он был частью передней панели. Прежние 12,3 дюйма остались в прошлом, дисплей подрос. «Мультимедийка» стала шустрее за счет современного чипа Qualcomm Snapdragon 8155 и оперативной памяти в 16 ГБ, для хранения файлов доступно 128 ГБ. Помимо полудюжины динамиков, аудиосистема может похвастать активным шумоподавлением.

Центральная консоль обновленного Tank 300 получила вставку из экокожи, перед местом переднего пассажира появилась надпись — название марки и модели. Обод рулевого колеса производитель немного поджал снизу и убрал одну из спиц. В кресло водителя встроен массажер, поясничный упор регулируется в четырех направлениях. Передний ряд сидений снабдили обогревом и вентиляцией.

На родине обновленный Tank 300 «вооружен» бензиновым наддувным двигателем объемом 2,0 л, выдающим 227 л.с., либо 184-сильным 2,4-литровым дизелем в качестве альтернативы. Также доступна подзаряжаемая гибридная версия с отдачей 408 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал снимок экстерьера Tank 300, прошедшего рейстайлинг. Рыночный дебют обновленного внедорожника в Китае намечен на 10 марта. Когда он доберется до России, неизвестно.