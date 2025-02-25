Фото обновленного внедорожника Tank 300 впервые показали в Сети

Как уточняет AutoHome, на свежем снимке изображены обновленные Tank 300, предназначенные для продаж в Китае. По технической начинке доработок вроде бы не предвидится, однако прошлой осенью материнский для «Тэнка» концерн GWM сертифицировал внедорожник с новеньким 2,4-литровым дизельным мотором, выдающим 186 л.с. Возможно, дебют этой модификации и официальная премьера рестайлингового Tank 300 пройдут одновременно.
В отличие от экстерьера, оформление салона обновленного «трехсотого» решили переосмыслить как следует. Подразумевается иная передняя панель с большей диагональю экрана, свеженький центральный тоннель и «подрезанное» в нижней части рулевое колесо с парой спиц.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что салон обновленного внедорожника Tank 300 рассекретили на видео.