Фото обновленного внедорожника Tank 300 впервые показали в Сети

Офис «поднебесного» бренда Tank продемонстрировал первый снимок, где изображены внедорожники семейства 300, прошедшие рестайлинг. Похоже, что автомобили 2025 модельного года не получили основательных визуальных новшеств снаружи. Пока можно сделать вывод, что свеженькие «трехсотые» как максимум ждут легкие дизайнерские переработки бамперов, колесных дисков и цветовой гаммы.

Как уточняет AutoHome, на свежем снимке изображены обновленные Tank 300, предназначенные для продаж в Китае. По технической начинке доработок вроде бы не предвидится, однако прошлой осенью материнский для «Тэнка» концерн GWM сертифицировал внедорожник с новеньким 2,4-литровым дизельным мотором, выдающим 186 л.с. Возможно, дебют этой модификации и официальная премьера рестайлингового Tank 300 пройдут одновременно.

В отличие от экстерьера, оформление салона обновленного «трехсотого» решили переосмыслить как следует. Подразумевается иная передняя панель с большей диагональю экрана, свеженький центральный тоннель и «подрезанное» в нижней части рулевое колесо с парой спиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что салон обновленного внедорожника Tank 300 рассекретили на видео.