Стало известно, в каких регионах России снизилась средняя цена новой машины

По сравнению с январем 2025 года, за прошлый месяц в нашей стране средняя стоимость новых российских машин и иномарок в целом подросла. Хотя в отдельных регионах было зафиксировано снижение прайсов. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования рынка.

В число регионов, где новые авто подешевели, вошла Ульяновская область: там прайс стал демократичнее на 10,4%, достигнув 2,4 млн рублей. Аналогичная ситуация произошла в Оренбургской области и Ставропольском крае — минус 8,8% в каждом из субъектов, что заставило ценники остановиться на уровне 2,82 млн и 2,75 млн рублей соответственно.

Согласно исследованию сервиса «Авто.ру Оценка», снижение средней стоимости автомобилей также затронуло Красноярский и Краснодарский край. В первом случае ценник упал на 5,7% или до 2,58 млн рублей, во втором — на 4% или до 3,36 млн «целковых».

За последний месяц зимы лишь у одной отечественной модели снизился средний прайс. «Москвич 3» оказался в минусе на 1,7% и теперь стоит 1,83 млн. Седан Kaiyi E5 потерял 4,2%, его оценили в 2,1 млн рублей. Кроме того, на 2% доступнее стал электрический кроссовер Voyah Free, здесь речь идет о 6 млн «деревянных». И на 1,7% подешевел минивэн Dream той же марки — 9,53 млн рублей. Средняя цена Jetta VS5 составила 3,18 млн рублей с учетом потери 1,5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил 5 непопулярных, но достойных иномарок по цене до 1 млн рублей.