Для России сертифицировали новый кроссовер Nordcross 001

Первая партия новых кроссоверов Nordcross должна добраться до отечественного авторынка уже совсем скоро — в мае. А в третьей декаде июня россиянам предоставят возможность приобрести этих «железных коней» из Поднебесной. Новинка получила заводской индекс C21. Ожидается, что перед началом продаж его сменят на 001. Процедура сертификации для России в любом случае уже пройдена, получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили», Nordcross 001 представляет собой перелицованный паркетник Lynk&Co 09, оснащенный бензиновым мотором. Похоже, что речь идет о 258-сильный силовой установке объемом 2,0 л. В таком случае переключением передач должен заведовать 8-диапазонный «автомат», плюс покупатели могут рассчитывать на полный привод. В основе «девятки» лежит платформа Volvo, донором считается шведский XC90.

Nordcross 001 поставят на конвейер завода в китайской провинции Хэйлунцзян. Сертификацией новинки занималась компания «Слава Моторс Рус». В нашей стране она известна как стала дистрибьютор марок Belgee и Knewstar.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка. Кроме того, мы подробно расписали, что это за марка.