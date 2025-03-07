Для России сертифицировали новый кроссовер Nordcross 001

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили», Nordcross 001 представляет собой перелицованный паркетник Lynk&Co 09, оснащенный бензиновым мотором. Похоже, что речь идет о 258-сильный силовой установке объемом 2,0 л. В таком случае переключением передач должен заведовать 8-диапазонный «автомат», плюс покупатели могут рассчитывать на полный привод. В основе «девятки» лежит платформа Volvo, донором считается шведский XC90.
Nordcross 001 поставят на конвейер завода в китайской провинции Хэйлунцзян. Сертификацией новинки занималась компания «Слава Моторс Рус». В нашей стране она известна как стала дистрибьютор марок Belgee и Knewstar.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка. Кроме того, мы подробно расписали, что это за марка.