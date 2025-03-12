Exeed анонсировал начало продаж гибридов-кроссоверов Exlantix ET в России

На российском рынке первенцем премиальной линейки Exlantix, созданной брендом Exeed, должен стать кроссовер ET. Он представляет собой полноприводный гибрид с запасом хода около 1200 км, что является лучшим показателем в классе. Новинку приводит в движение силовая установка, в которую включены бензиновый мотор объемом 1,5 л и пара электродвигателей, выдающих 145 и 195 кВт. Один из них расположен спереди, другой — сзади.

«Подднебесный» Exlantix ET прошел дорожные испытания в российском суровом климате, чтобы подтвердить свою готовность к выходу на наш рынок. В апреле Exeed откроет форму для предзаказа ET на своих официальных русскоязычных сайтах. Новинка будет доступна во всех ключевых регионах нашей страны. Полный список дилеров и комплектаций появится позднее.

Новый кроссовер Exlantix ET создан таким образом, чтобы его выразительный дизайн подчеркивал статус владельца. Продуманная эргономика должна обеспечить максимум комфорта в любой поездке. Производитель обещает, что их детище стало квинтэссенцией баланса между проходимостью и динамикой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл особенности кроссовера Exlantix ET для России.