Exeed анонсировал начало продаж гибридов-кроссоверов Exlantix ET в России

«Подднебесный» Exlantix ET прошел дорожные испытания в российском суровом климате, чтобы подтвердить свою готовность к выходу на наш рынок. В апреле Exeed откроет форму для предзаказа ET на своих официальных русскоязычных сайтах. Новинка будет доступна во всех ключевых регионах нашей страны. Полный список дилеров и комплектаций появится позднее.
Новый кроссовер Exlantix ET создан таким образом, чтобы его выразительный дизайн подчеркивал статус владельца. Продуманная эргономика должна обеспечить максимум комфорта в любой поездке. Производитель обещает, что их детище стало квинтэссенцией баланса между проходимостью и динамикой.
Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл особенности кроссовера Exlantix ET для России.