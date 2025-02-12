Exlantix раскрыл особенности кроссовера ET для России

Все версии кроссовера Exlantix ET для российского рынка получат «умный» полный привод и пневмодвеску, оборудованную амортизаторами с системой адаптации жесткости. По словам представителей бренда, такая техническая начинка вкупе с высокоточными датчиками даст автомобилю бонусы к управляемости и динамике.

Бренд продолжает тесты новинки перед ее выходом на наш рынок

Exlantix ET умеет подстраиваться под дорожные условия за счет набора режимов вождения. Например, «Снег» борется с пробуксовкой при трогании с места, а «Песок» прибавляет уверенности при езде по сыпучей поверхности. Если хотя бы пара колес касается дороги, система 4х4 поможет справиться с диагональным вывешиванием. Электроника, имитирующая блокировку дифференциала, реагирует на ситуацию быстрее, чем за 0,05 секунды. При желании дорожный просвет Exlantix ET можно увеличить до 240 мм. Но в этом случае кроссовер способен ехать не быстрее 40 км/ч.

Перед началом российских продаж Exlantix проверяет нашими дорогами обычную версию кроссовера ET и гибрид, оснащенный тяговой батареей на 43 кВтч. В последнем случае в качестве генератора используется 1,5-литровый турбомотор. Кроме того, испытания в России проходит четырехдверное купе ES.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер Exlantix ET, который ждут в России, начали выпускать в Китае.