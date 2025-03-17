Haval раскрыл официальные цены и комплектации кроссовера H7 для России

В нашей стране новый кроссовер Haval H7 предлагают покупателям в исполнениях Elite, Premium и Tech-Plus. За «базу» дилеры просят минимум 3 499 000 рублей. Первая партия машин сошла с конвейера в Тульской области, новинка будет доступна в дилерской сети Haval Pro уже этой весной. «Семерку» приводит в движение 192-сильный бензиновый турбомотор, переключением передач заведует «робот» на 7 ступеней. Дебют новинки состоялся 17 марта.

Среднюю версию Haval H7 оценили в 3 649 000 рублей, старшая обойдется в 3 799 000 рублей. В рамках адаптации к нашему рынку предусмотрены «теплые опции» — набор подогревов — и русификация «мультимедийки» с голосовым управлением и сервисами Яндекса.

«Семерка» представляет собой SUV-D с габаритами 4705х1908х1780. Размер колесной базы достигает 2810 мм. Кроссовер позволяет выбирать между девятью режимами вождения, в список оснащения входит подключаемый полный привод с межосевой электронно-управляемой муфтой. Доступна блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет составляет 200 мм. Кроме того, H7 способен преодолевать броды глубиной до 560 мм.

В начальную комплектацию включены головная LED-оптика и 18-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ и «музыка» с восемью динамиками. В среднем исполнении появляется бесконтактное открытие багажника, передние сиденья получают вентиляцию, а зеркала — память, растет количество регулировок для водителя. Системы стабилизации и экстренного торможения сделают поездку безопаснее, электроника снизит вероятность столкновения при движении и вперед, и назад.

В случае Haval H7 топ — это не только экокожа, но и кожаные вставки в салоне. Колеса становятся 19-дюймовыми, а крыша — панорамной. Можно рассчитывать на 10 динамиков, проекционный дисплей, на парковке машина даже способна запомнить траекторию движения.