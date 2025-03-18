У россиян могут потребовать доплату за ввоз машин через Дальний Восток

На данный момент ввозить автомобили в нашу страну через Дальний Восток выгоднее, чем по другим каналам. По итогам первых двух месяцев в Россию импортировали более 3 тыс. машин для личного пользования через Уссурийскую таможню. Это в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает портал Quto.ru, ссылаясь на одного из участников рынка, «дальневосточный ввоз» стал весьма популярным из-за нюансов работы местных таможенников. Чтобы вычислить размер пошлины, большинство постов обычно определяют таможенную стоимость автомобиля с помощью известных китайских сайтов. Однако на Дальнем Востоке могут принимать инвойсы с ценником ниже среднерыночного. Например, «железный конь» обойдется дешевле в случае ощутимого дисконта от продавца.

Но не все понимают, что ввоз автомобилей в Россию проверяют контрольные органы. И если их представители решат, что цена автомобиля искусственно занижена, произойдет доначисление пошлины — наше законодательство это позволяет. Как минимум один такой случай уже известен, в результате владельцу южнокорейского кроссовера не удалось доказать, что он достался ему с изначальной скидкой.