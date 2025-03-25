Названы самые качественные автомобили в Китае

В общем зачете среди всех автомобильных марок первое место заняла Voyah. На втором месте расположился альянс Dongfeng Honda, третью позицию завоевала Volvo. Эксперты составили рейтинг, основываясь на жалобах водителей о неисправностях, дефектах и рисках. Все это конвертируется в штрафные баллы для каждого автопроизводителя. В итоге на счету лидера оказалось 153 балла, остальные участники первой тройки заработали 156 и 157 баллов соответственно.

В Китае подобные рейтинги составляет Сеть качества автомобилей, появившаяся благодаря местной администрации по регулированию авторынка. Так произошло и в этот раз. Продающиеся в Поднебесной 96 брендов разделены на пять категорий. Но штрафные баллы в получившихся сегментах начисляются одинаково, поэтому можно ориентироваться на общий список, где суммируются все результаты.

В списке самых качественных машин следом за первой тройкой идет GAC Hyptec — 158 баллов. Замыкает пятерку лидеров Wey — премиальный суббренд Great Wall Motor, набравший 160 баллов. В десятку смогли войти GAC Trumpchi, GAC Aion, а также Jetta, Changan Nevo и YangWang.

BYD дотянулся только до 26-й позиции, хотя он является наиболее популярным автобрендом в Китае.