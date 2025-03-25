Размер автокредита в России опустился до минимума последних двух лет

Средний размер автокредита в России стал самым низким с января 2023-го — он опустился до 1 230 000 рублей по итогам февраля 2025 года. Такими данными поделилось Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На официальном сайте НБКИ говорится, что февральский показатель на 17,3% ниже аналогичного прошлогоднего. А если проводить параллель с предыдущим месяцем — то есть январем 2025-го — то средний размер автокредита сократился всего на 0,5%.

Самые большие кредиты в среднем, если смотреть по регионам РФ, выдавали в столице (1 640 000 рублей), Московской области (1 480 000 рублей), Санкт-Петербурге (1 420 000 рублей), а также в Ленинградской области (1 410 000 рублей) и Ханты-Мансийском АО (1 360 000 рублей).

Наиболее ощутимое сокращение среднего размера автокредита (более чем на 20%) продемонстрировали Самарская, Ульяновская и Ростовская области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год снизился на 16,1 и 18,3% соответственно.

В феврале 2025 года российские банки выдали гражданам 62 300 автокредитов на сумму 76 700 000 000 рублей. Это минимум с весны 2023 года.