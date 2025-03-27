Российские продажи спортивной LADA Niva стартуют в день рождения модели

Новая LADA Niva с приставкой Sport появится в продаже в нашей стране 5 апреля. Кто-то уже мог позабыть, а некоторые попросту не знали, что в 1977 году в этот день с конвейера сошел первый товарный образец ВАЗ-2121 — оригинальной «Нивы». В свою очередь почти серийная Niva Sport дебютировала в январе текущего года, а промышленной сборкой АВТОВАЗ занялся на месяц раньше. Ценник автопроизводитель пока не раскрывает.

Дату старта продаж LADA Niva Sport рассекретил телеграм-канал «Автопоток». Внедорожник оснащается 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Кроме того, новинка получила доработанную трансмиссию и шасси. Также тольяттинские инженеры потрудились над системой впуска и тормозами.

В итоге автомобиль может похвастать хорошим бонусом к динамике. По сравнению с «гражданской» версией, спортивная «Нива» ускоряется до «сотни» на 5 секунд быстрее, а ее максимальная скорость выросла на 20 км/час.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности 1,6-литрового мотора новой LADA Niva Sport. Возможно, в будущем она получит еще более мощный агрегат объемом 1,8 л.