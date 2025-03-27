Российские продажи спортивной LADA Niva стартуют в день рождения модели

Дату старта продаж LADA Niva Sport рассекретил телеграм-канал «Автопоток». Внедорожник оснащается 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Кроме того, новинка получила доработанную трансмиссию и шасси. Также тольяттинские инженеры потрудились над системой впуска и тормозами.
В итоге автомобиль может похвастать хорошим бонусом к динамике. По сравнению с «гражданской» версией, спортивная «Нива» ускоряется до «сотни» на 5 секунд быстрее, а ее максимальная скорость выросла на 20 км/час.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности 1,6-литрового мотора новой LADA Niva Sport. Возможно, в будущем она получит еще более мощный агрегат объемом 1,8 л.