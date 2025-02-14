АВТОВАЗ назвал особенности мотора LADA Niva Sport

Волжский автогигант планирует выпустить новую модификацию LADA Niva Sport с характеристиками двигателя, которые сам производитель называет «интересными». По сравнению с «гражданской» машиной новинка ускоряется до «сотни» на 5 секунд быстрее, а ее максимальная скорость выросла на 20 км/час.

На официальный странице завода в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что для LADA Niva Sport инженеры доработали газораспределительный механизм силового агрегата. А также систему подачи топлива, впуск и выпуск. Контроллер мотора обзавелся оригинальными настройками.

Спортивной «Ниве» достались особые валы и форсунки, производительность которых на 38% превосходит стандартные. За счет новой формы кулачков распределительного вала клапаны получили увеличенный ход.

Отдача форсированного мотора LADA Niva Sport составляет 122 л.с., кузов под агрегат адаптировали отдельно. Внедорожник оснащается дисковыми тормозами «по кругу», задний мост усилен, в салоне установлены оригинальные кресла.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ обозначил сроки начала продаж LADA Niva Sport.