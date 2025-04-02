Автомобили LADA лишились 25 комплектаций

Волжский автогигант перестал выпускать 25 версий в линейке «Лады» с начала апреля. На заводе провели ревизию: вместо ушедших в историю комплектаций в прайсы добавились новые.

Одно из наиболее ощутимых сокращений коснулось списка комплектаций LADA Vesta SW Cross. Теперь этот универсал производят только с 1,8-литровым двигателем и «механикой» на полдюжины передач, минимальный ценник — 2 034 000 рублей, сообщает «Лада.Онлайн».

Vesta Cross в исполнении Techno «24 ушла в прошлое, но в строй вернулась наиболее дешевая вариация Life, чья стоимость составила 1 759 000 рублей. Исчезла самая доступная версия Vesta SW под названием Comfort «24, за которую просили 1 655 000 рублей. Базовым вариантом сделали машины с 1,8-литровым двигателем и вариатором по цене от 1 705 000 рублей.

В Тольятти сняли с производства все версии универсала Granta Cross и седана в исполнениях Comfort и #Club. Лифтбэк стал доступен исключительно в комплектации Classic с кондиционером.

И, наконец, для внедорожника Niva Legend срезали самые дорогие комплектации — Urban и Black.