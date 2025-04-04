В России запатентован седан Kia, который никогда у нас не продавался

Южнокорейский автоконцерн Kia оформил в нашей стране право собственности на дизайн четырехдверного K4. Что интересно, эта модель никогда не появлялась на отечественном рынке официально. Автомобиль считается преемником хорошо известного у нас седана Cerato.

Изображения K4 и сопровождающая их патентная заявка появились в открытой базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности). Правообладателем экстерьера четырехдверки значатся родственные автопроизводители Kia и Hyundai.

Недавняя публикация заявки означает, что в России решили ее одобрить, хотя материалы поступили в Роспатент еще в 2024 году. Точное название модели в документах не указано, но по внешнему облику легко догадаться, что это за автомобиль. Его с головой выдают оригинальные кузовные элементы.

Отметим, что патент на K4 вовсе не означает скорого официального возвращения марки на отечественный рынок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезли новый Kia K3.