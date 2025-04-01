В России сертифицируют «официальную» Mazda EZ-6

Разговоры о возвращении на российский рынок японских автопроизводителей велись с начала года, а в кулуарах часто упоминалась Toyota — мол, «первой ласточкой» в этом непростом деле суждено стать именно ей, поскольку так велит «регламент». Однако на практике все происходит иначе: кажется, «Тойоту» вполне может опередить Mazda, которая привезла для сертификации модель EZ-6, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказали собственные источники в автомобильном бизнес-сообществе.

Гибридная Mazda EZ-6 в Россию неофициально завозится давно: на агрегаторах объявлений можно найти предложения о продаже как новых, так и «пробежных» машин, собранных японским брендом в партнерстве с Changan в КНР. Классическая «шестерка» уже выведена из продажи на многих рынках, а новое поколение любимой многими модели — перелицованный «китаец», которому добавили фирменной эстетики Mazda.

Силовая структура и агрегаты — родом из Поднебесной. Кузов — лифтбэк, привод — задний. Модификации на выбор покупателя две: чистый электромобиль или подзаряжаемый гибрид, чей ДВС напрямую с колесами не связан и работает исключительно в роли генератора.

Однако все представленные сегодня на сайтах автомобили — следы «параллельного импорта», который, напомним, был введен для упрощения завоза различных товаров в Россию в июле 2022 года. Ключевая разница со «стандартной схемой» — отсутствие необходимости в получении ОТТС. «Параллельный импорт» проще, чем тут же и воспользовались отечественные купцы.

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Но машина, представленная на снимках портала «АвтоВзгляд», не имеет отношения к «серому» завозу. Ее доставили в нашу страну для сертификации — получения того самого ОТТС, Одобрения типа транспортного средства. Это, в свою очередь, подтверждает планы дистрибьютора — о запуске регулярных и массовых поставок, а также «официальных» продаж новой Mazda в Россию.

Как утверждают наши источники, российское представительство японского бренда к выводу Mazda EZ-6 имеет весьма опосредованное отношение — будет разве что обеспечивать гарантийные обязательства. Импортером же выступает другое юридическое лицо. Впрочем, аналогичную схему мы уже видели в исполнении французского Citroёn, который уже год занимается сборкой и продажей в России изначально китайских кроссоверов C5 Aircross.

Подробности об автомобиле для нашего рынка появятся позже. Пока известно лишь то, что в России сертифицируют именно гибридную версию EZ-6.

Ожидается, что информацию о получении ОТТС новой «Маздой» опубликуют в открытой базе Росстандарта в ближайшие дни.