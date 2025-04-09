Solaris подвел итоги продаж своих машин в России за первый квартал 2025 года

В первом квартале текущего года с конвейера питерского завода «АГР» сошло более 8700 автомобилей с шильдиками Solaris. С января по март отечественному бренду удалось реализовать 5400 штук, в начале весны он вошел в первую десятку лидеров российского авторынка.

Производство автомобилей Solaris в нашей стране организовано по полному циклу и с высокой степенью локализации. В то же время соблюдаются международные стандарты качества. За первые три месяца 2025-го в РФ зарегистрировали более 4000 купленных машин.

Дилерская сеть марки расширяется, число действующих партнеров уже перевалило за сотню. В первом квартале заработали 11 новых центров продаж и сервисного обслуживания, их можно найти уже в 62 городах по всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком.

По словам гендиректора холдинга «АГР» Алексея Калицева, Solaris по результатам марта занял 2% отечественного авторынка. Позиции бренда не просто закрепились, а усилились.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал, как Solaris удалось впервые войти в топ-10 марок автомобильного рынка России.