Solaris впервые вошел в десятку лидеров авторынка России по итогам месяца

На фоне лидеров LADA, Haval и Chery, продажи которых в марте сократились более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реализация автомобилей Solaris увеличилась на 793,7%, то есть почти в 9 раз. В начале весны наши сограждане приобрели 1555 новых машин отечественного бренда.

По данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2025 года лидером продаж среди моделей Solaris стал кроссовер HC (495 экземпляров), а на втором месте расположился седан KRS (469 автомобилей). Общее количество реализованных автомобилей составило 1555 единиц, что позволило бренду занять 10-ю позицию в ТОП-10 марок по популярности.

Также стоит отметить, что в десятке лучших по итогам месяца «Солярис» оказался впервые — раньше он попадал в список лидеров лишь по результатам недели.

Напомним, что легковые автомобили под брендом Solaris начали производить на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге из имеющихся машинокомплектов чуть больше года назад — в феврале 2024-го. На данный момент выпущено уже более 30 тысяч машин с новым шильдиком.

Ранее портал «АвтоВгляд» рассказывал о самых продаваемых автомобилях марта 2025 года.