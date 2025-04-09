JAC провела глобальную премьеру гибридного пикапа T9 с полным приводом

Общая моторная мощность полноприводного JAC T9 PHEV составляет 385 киловатт, доступная максимальная тяга — 1000 Нм. В режиме чистой «электрички» пикап способен проехать не меньше сотни километров, что позволяет автомобилю соответствовать современным запросам рынков.
Электрический концепт-кар Define представляет собой микс суперсовременного дизайна и умных технологий, которые стали результатом разработок JAC Motors в области транспорта будущего. Шоу-кар, оснащенный продвинутым мотором, призван задавать тренд для рынка электромобилей.
Напомним, что сегодня JAC предлагает российским покупателям пять моделей. В их числе кроссоверы JS3 и JS6, лифтбэк J7, пикап T9, а также две версии грузовичка T8 — обычная и более современная с приставкой Pro в названии.