JAC провела глобальную премьеру гибридного пикапа T9 с полным приводом

Дебют «поднебесного» пикапа JAC T9 PHEV стал центральным событием апрельского мотор-шоу в Мельбурне. Новика получила систему 4WD, бензиновый наддувный мотор объемом 2,0 л и силовые установки на каждой оси. По словам производителя, свежая версия «девятки» стала прорывом в электрификации сегмента пикапов.

Общая моторная мощность полноприводного JAC T9 PHEV составляет 385 киловатт, доступная максимальная тяга — 1000 Нм. В режиме чистой «электрички» пикап способен проехать не меньше сотни километров, что позволяет автомобилю соответствовать современным запросам рынков.

Электрический концепт-кар Define представляет собой микс суперсовременного дизайна и умных технологий, которые стали результатом разработок JAC Motors в области транспорта будущего. Шоу-кар, оснащенный продвинутым мотором, призван задавать тренд для рынка электромобилей.

Напомним, что сегодня JAC предлагает российским покупателям пять моделей. В их числе кроссоверы JS3 и JS6, лифтбэк J7, пикап T9, а также две версии грузовичка T8 — обычная и более современная с приставкой Pro в названии.