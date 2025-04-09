Стартовали продажи обновленных Changan Uni-V, CS55 Plus и Lamore

Changan CS55 Plus, известный в нашей стране как Uni-S, после обновления имеет два варианта исполнения, которые оцениваются, если пересчитывать в рубли, в 1,25 и 1,34 млн. Главная «фишка» — 1,5-литровый новый мотор Blue Core. Силовой агрегат с кодировкой JL473ZQD целиком сделан из алюминия, отдача составляет 192 л.с., тяга — 310 Нм. Передачи переключает «робот» на 7 ступеней, сообщает портал «Китайские автомобили».
В случаен лифтбэка Uni-V теперь предусмотрено полдюжины комплектаций, диапазон цен — 1,28 — 1,44 млн рублей. Двигатель и трансмиссия такие же, как у CS55 Plus.
В свою очередь обновленный седан Lamore (на родине Yida) предлагают клиентам в трех версиях, стоимость составляет 0,98 — 1,14 млн «целковых». В «базе» четырехдверка имеет двигатель на 170 л. с и 260 Нм крутящего момента, топовый мотор и коробка передач унаследованы от вышеназванных собратьев.
Информации о выводе обновленных моделей на российский рынок пока нет.