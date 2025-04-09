Стартовали продажи обновленных Changan Uni-V, CS55 Plus и Lamore

Пройдя обновление, кроссовер CS55 Plus, лифтбэк Uni-V и седан Lamore вышли на китайский рынок. Все они получили свежий мотор серии Blue Core объемом 1,5 л, оснащенный системой впрыска топлива под давлением 500 бар. По дизайну значительных изменений нет, производитель обошелся стандартным фейслифтом, поправив несколько деталей в интерьере.

В будущем они могут появиться в России

Changan CS55 Plus, известный в нашей стране как Uni-S, после обновления имеет два варианта исполнения, которые оцениваются, если пересчитывать в рубли, в 1,25 и 1,34 млн. Главная «фишка» — 1,5-литровый новый мотор Blue Core. Силовой агрегат с кодировкой JL473ZQD целиком сделан из алюминия, отдача составляет 192 л.с., тяга — 310 Нм. Передачи переключает «робот» на 7 ступеней, сообщает портал «Китайские автомобили».

В случаен лифтбэка Uni-V теперь предусмотрено полдюжины комплектаций, диапазон цен — 1,28 — 1,44 млн рублей. Двигатель и трансмиссия такие же, как у CS55 Plus.

В свою очередь обновленный седан Lamore (на родине Yida) предлагают клиентам в трех версиях, стоимость составляет 0,98 — 1,14 млн «целковых». В «базе» четырехдверка имеет двигатель на 170 л. с и 260 Нм крутящего момента, топовый мотор и коробка передач унаследованы от вышеназванных собратьев.

Информации о выводе обновленных моделей на российский рынок пока нет.