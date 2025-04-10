Бизнес-седан Hongqi H5 получил в России версию Black Edition

В исполнении Black Edition седан Hongqi H5 может похвастать оригинальным дизайном и расширенным список оборудования. С учетом сезонного предложения минимальный ценник составляет 4 990 000 рублей.

В случае четырехдверного H5 в дизайн-пакет Black Edition вошли затемненная радиаторная решетка, а также черные молдинги заднего бампера, дверей и крышки багажника. Все это дополнено 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками аналогичного цвета с эксклюзивным рисунком.

Декоративные накладки «Polished aluminum» в салоне призваны подчеркнуть индивидуальность его оформления. Черная обивка потолка — уникальная деталь, в других версиях седана ее не будет. Все элементы интерьера объединяет единая визуальная стилистика.

Еще одно преимущество Black Edition — расширенное изначальное оснащение. Можно рассчитывать на девять «эйрбегов» и камеры кругового обзора. Сиденья второго ряда обогреваются и вентилируются, на борту имеется климат-контроль на две зоны. В список опций вошли адаптивный «круиз» и набор умных ассистентов водителя.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор, выдающий 218 л.с. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», на ускорение до «сотни» требуется 7,8 секунды.

Проведя тест-драйв классического Hongqi H5, портал «АвтоВзгляд» сделал вывод, что эта машина предназначена для бюрократа 80-го уровня.