Российские продажи автомобилей Lixiang сократились в три раза

За первые три месяца текущего года в нашей стране успели зарегистрировать 2323 машины с шильдом китайского бренда Li Auto/Lixiang. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос просел на 72%.

Об этом рассказал эксперт Олег Мосеев, ссылаясь на исследование «Автостат Инфо». Около половины «Лисянов», купленных в России с января по март, поставили на учет в Центральном федеральном округе. Речь идет о 1145 автомобилях. На долю Южного федерального округа пришлось 256 машин, на счету Приволжского оказалось на два десятка экземпляров меньше.

За указанный период чаще всего автомобили линейки Lixiang покупали жители столицы. Это 34% от общих продаж или 787 машин. Санкт-Петербург занял вторую строчку, но в его случае речь идет уже о 132 штуках. Тройку лидеров замкнул Краснодар благодаря 58 проданным авто.

Бестселлером среди моделей стал кроссовер L7, разошедшийся тиражом в 1222 экземпляра.