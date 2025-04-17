Эксперт предсказал, когда Toyota может вернуться на авторынок России

Хорошо известный в нашей стране японский автоконцерн Toyota заинтересован в диалоге с отечественными дилерами. Очевидно, что самая актуальная тема разговора — возвращение сбежавшего бренда в нашу страну.

Есть шанс, что японцы придут вслед за корейцами

В беседе с корреспондентом aif.ru автоэксперт Олег Мосеев заявил, что Toyota интересуется поставками своих автомобилей в нашу страну на фоне ужесточения конкуренции на мировом рынке.

По словам Мосеева, информация об официальном возвращении «Тойоты» в Россию сейчас лежит на поверхности, и представители компании общаются с нашими дилерами, причем делают это активно.

Автомобильные марки из Японии и Южной Кореи почти не сжигали мосты, покидая РФ — они поступили мудрее европейцев в этом ключе. При этом зависимость Toyota, Kia и Hyundai от местных властей была меньше, поскольку последние не занимались агрессивной политикой, заключил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в Hyundai прокомментировали новость о скором возвращении Kia в Россию.