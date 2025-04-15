В Hyundai официально прокомментировали новость о скором возвращении Kia в РФ

Южнокорейский автогигант не стал подтверждать скорое возвращение на отечественный авторынок своих брендов Kia и Hyundai. Представители концерна не намерены реагировать на сообщения в прессе, где появились сведения о пересмотре стратегии бренда.

Корейцы настаивают, что все сообщения в СМИ — просто предположения

Как пишет РИА Новости, представители Hyundai в своем официальном заявлении не подтвердили информацию о свежей бизнес-стратегии, опубликованной накануне местным новостным агентством Yonhap. По сведениям последнего, новый курс предусматривает включение нашего авторынка в среднесрочную стратегию продаж бренда Kia, который принадлежит Hyundai Motor Group.

Однако в «Хендэ» громогласно утверждают, что наши СМИ публикуют слишком много материалов, основанных на крайних предположениях. И предупреждают, что сведут собственную реакцию на подобные статьи к нулю.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новости о возвращении Kia в Россию ударят по «китайцам». Ожидается снижение продаж «поднебесных» машин в нашей стране.

Кстати, как нам удалось выяснить, сроки возвращения корейских авто в РФ практически определены. И многочисленные слухи родились совсем не на пустом месте.