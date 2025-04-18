В России стартовали официальные продажи кроссовера Chery Tiggo 7L

Chery объявила о начале продаж кроссовера Tiggo 7L в России, начальная цена составляет 2 580 000 рублей с учетом скидочных программ. Буква «L» в названии говорит об увеличенной длине кузова и расширенном оснащении. Предусмотрено три комплектации.

По сравнению с обычной «семеркой» кузов нового Tiggo 7L вытянулся на 40 мм, составив 4553 мм. Дорожный просвет достигает 190 мм, производитель сделал акцент на комфортном и просторном интерьере. Все версии оборудованы только передним приводом и одним двигателем. Это 1,6-литровый 150-сильный наддувный агрегат, передачи переключает 7-ступенчатый преселектив.

В базовом исполнении Active новый Chery Tiggo 7L получил тотальную LED-оптику, 18-дюймовые литые диски из алюминия. Запустить мотор и прогреть салон можно дистанционно. На борту сразу есть система доступа в машину без ключа, за безопасность отвечают ABS, ESC и четыре «эйрбега». Предусмотрен полный зимний пакет обогревов и двухзонный климат-контроль. Сдвоенная цифровая зона управления оборудована двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Музыку можно слушать через полдюжины динамиков.

Фото: Chery

В средней версии Prime за 2 780 000 рублей потолок чернеет и получает панорамную крышу, а интерьер становится темно-коричневым. Добавляются передние противотуманки, камеры кругового обзора и передние парктроники. Запасное колесо становится полноразмерным, число подушек безопасности вырастает до шести, а динамиков — до восьми. Плюс набор электрорегулировок для передних сидений.

Главным преимуществом топовой комплектации Ultra стал пакет умных асситентов ADAS, куда включены адаптивный «круиз», автономное экстренное торможение и предупреждение о фронтальном столкновении. А это уже 2 900 000 рублей минимум, включая навигацию и голосовое управление.

Ранее портал «АвтоВзгляд» о других особенностях кроссовера Chery Tiggo 7L.