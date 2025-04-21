Kia зарегистрировала в России шесть товарных знаков

Зарегистрированные товарные знаки позволят компании Kia заниматься проектированием автомобильных заводов, разработкой дизайна, а также производством и реализацией транспортных средств, технических масел и смазочных материалов на территории России. Они действительны до 2034 года.

Даже в случае снятия санкций процесс возвращения не будет быстрым

Согласно сообщению РИА Новости, с начала этого года Роспатент утвердил шесть новых товарных знаков марки Kia, последние из которых были поданы на регистрацию в сентябре 2023-го и одобрены 16 апреля 2025-го. Эти шаги согласуются с заявлением корейского агентства Yonhap о включении России в долгосрочные планы бренда — к 2030 году на отечественном рынке планируется реализовать 50 тысяч автомобилей из 4,19 миллиона единиц глобальных продаж.

Необходимо подчеркнуть, что только на основании регистрации знаков нельзя сделать вывод о скором возвращении Kia в Россию. Оформление товарных марок и иных патентов для крупных компаний является распространенной практикой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что концерн Hyundai официально прокомментировал новость о скором возвращении Kia в Россию.