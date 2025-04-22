В Россию официально приедут «премиальные» внедорожники Jetour G700 и G900

Марка Jetour еще даже не успела провести мировую премьеру внедорожников G700 и G900 на родине, как появилось официальное подтверждение, что эти модели будут официально продаваться в России. Портал «АвтоВзгляд» предполагал такое развитие событий, расписывая особенности новинок на прошлой неделе, но кто же знал, что все случится так стремительно.

О том, что G700 и G900 доберутся до нашего рынка, мы узнали из поступившего в редакцию пресс-релиза от одного дилера. Уточняется, что россияне смогут приобрести вышеназванные внедорожники в том числе в шоу-руме Jetour АвтоСпецЦентр Внуково. По словам его представителей, жители нашей страны уже заинтересовались внедорожниками G-серии, и их появление в РФ должно стать ярким событием. К преимуществам новинок относят и дизайнерскую проработку, и инженерную начинку.

Напомним, Jetour G700 представляет собой умный гибрид, получивший двухлитровый 211-сильный турбомотор, а также трансмиссию 2DHT и полный привод. G900 может похвастать платформой с интегрированной композитной лонжеронной рамой и 1630-сильной силовой установкой, в состав которой входит четверка тяговых электродвигателей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие «фишки» Jetour G700 и G900.