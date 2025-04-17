У Jetour появятся новые премиальные внедорожники G700 и G900

Дебют внедорожников Jetour G700 и G900 должен состояться в рамках традиционного мотор-шоу в Шанхае. «Семисотый» поступит на мировые рынки во второй половине текущего года. Поскольку бренд официально представлен в нашей стране, мы тоже можем смело претендовать на новоиспеченных представителей G-серии.

Со временем новинки могут доехать до России

Как сообщает «Автопилот», Jetour начнет реализацию G700 с Ближнего Востока, подробностей о G900 в этом плане пока нет. Зато известно, что в основе «девятисотого» лежит встроенная лонжеронная рама композитной конструкции. Модель получит блокировки трех дифференциалов.

Судя по дизайну экстерьера, «семисотый» построен на основе известного в нашей стране кроссовера Т2 той же марки. Под капот Jetour G700 установят двухлитровый бензиновый турбомотор, который дружит с гибридной трансмиссией 2DHT. К такому ансамблю прилагается полный привод XWD, умеющий адаптироваться к разным типам дорожного рельефа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Китае «засветился» семиместный Jetour T2, который ждут в России.