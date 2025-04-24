Рынок премиальных автомобилей в России рухнул

На фоне общего сокращения автопродаж в 2025 году спрос на премиальные модели сократился в два раза. Причем лидерами продаж в этом сегменте стали китайские модели.

Согласно данным агентства «Автостат», в первом квартале 2025-го в нашей стране продано только 21,4 тысячи автомобилей премиальных брендов. То есть реализация ТС этого сегмента сократилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом автопродажи новых машин снизились на 25%,

Самой же популярной из премиальных марок у отечественных автолюбителей остается Exeed: несмотря на падение в 58% в сравнении с прошлым годом, бренд сумел сохранить первое место в рейтинге, пристроив 4,5 тысяч автомобилей. После него, с падением продаж в 33%, следует «поднебесный» Tank (4,3 тысячи машин).

Замыкает тройку лидеров китайский же Lixiang, продажи которого упали на 71% (2,3 тысяч авто). Западные бренды BMW и Mercedes-Benz также показали отрицательную динамику, заняв четвертое и пятое места рейтинга, соответственно.