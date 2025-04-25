Jetour прокомментировала слухи о продаже своих машин в РФ под брендом Votour

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили» в своем новостном телеграм-канале. Таким образом в «Джетур Мотор Рус» опровергли информацию о том, что их машины получат шильдики новоиспеченной отечественной марки Votour.
Напомним, ранее у нас появилась компания ООО «Вотур Мотор Рус», чей юридический адрес совпадает с пропиской офиса Jetour. Кроме того, он зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru. На короткое время появился и соответствующий паблик в социальных сетях, но потом его содержание изменилось.
Что ж, возможно, в будущем Votour превратиться в суббренд «Джетура» в России.