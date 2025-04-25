Официальные изображения конкурента Mercedes-Maybach из КНР появились в Сети

«Живая» премьера новинки от Huawei под названием Maextro S800, которая планирует потеснить на рынке Mercedes-Maybach S-класса, запланирована на 31 мая. А пока свежие рендеры «китайца» облетели интернет.

Об этом сообщает CarNewsChina, приводя характеристики роскошной четырехдверки от Maextro. Ее габариты составляют 5400х2000х1536 мм. Снаружи автомобиль может похвастать серебристо-фиолетовым окрасом кузова и хромированными колесными дисками внушительного размера. Для отделки интерьера использованы материалы коричневых тонов. В передней части внимание привлекает тройка дисплеев.

Впрочем, главным момент — это комфорт. Чтобы обеспечить его, «поднебесный» производитель предусмотрели множество соответствующих опций. Например, задние сиденья разделяет перегородка, в которую встроены подставка под бокалы и выдвижной бокс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал технические характеристики Maextro S800.