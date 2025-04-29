АВТОВАЗ планирует продать за рубежом более 30 тыс. машин до конца 2025 года

Президент Волжского автозавода Максим Соколов заявил, что в Тольятти собираются повысить долю экспорта автомобилей LADA, не дожидаясь следующего года. По словам главы предприятия, внимание, прежде всего, будет сфокусировано на Казахстане, Иране и Вьетнаме.

Как сообщает ТАСС, об этом г-н Соколов рассказал в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Уточняется, что объем экспорта АВТОВАЗа в вышеперечисленные страны составят тысячи и даже десятки тысяч единиц. В 2025-м завод планирует перешагнуть 30-тысячную планку. Речь идет о суммарных поставках в разные страны.

ОАЭ являются важным для АВТОВАЗа регионом, но пока его нельзя включить в список приоритетных. В этой стране доля тольяттинской продукции может составить десятки машин, добавил топ-менеджер.

Напомним, в прошлом году Волжский автозавод экспортировал более 20 тыс. автомобилей марки LADA.