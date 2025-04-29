Администрация Трампа может снизить тарифы для автопроизводителей

Перед своим визитом в Мичиган Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует объявить о смягчении импортных пошлин для автомобильной промышленности. Возможен пересмотр 25-процентных сборов на автозапчасти, которые должны вступить в силу в 3 апреля.

Согласно информации новостного издания Wall Street Journal, изменения, скорее всего, включат отмену дополнительных тарифов на иностранные автомобили и снижение сборов на автокомплектующие. Трамп может пересмотреть пошлины перед визитом в Мичиган, для экономики которого эта отрасль является ключевой — в нем расположены штаб-квартиры Ford, General Motors и Chrysler.

Ожидается, что новые меры освободят автопроизводителей от двойного налога — компании продолжат платить базовые пошлины, но получат исключение из тарифов, введенных на сталь и алюминий. Кроме того, рассматривается возможность компенсации уже уплаченных сборов.

Эти шаги представляют собой корректировку торговой политики, объявленной Трампом в начале апреля. Так, с 9 числа действуют базовые 10-процентные пошлины для большинства стран (кроме Китая), испытывающих торговый дефицит с США. Для импорта машин, стали и алюминия размер пошлины составлял 25%.

Как заявил Трамп в интервью Time, принятые меры направлены на корректировку торговых условий, при которых США несли убытки во внешней торговле. Смягчение позиции по пошлинам может быть попыткой снизить нагрузку на американских производителей, использующих импортные компоненты. Однако окончательные решения будут зависеть от результатов переговоров с торговыми партнерами страны в ближайшие месяцы.