Фастбэк Avatr 12 уже проходит сертификационные испытания в России

В редакцию портала «АвтоВзгляд» поступил любопытный снимок, на котором запечатлены два фастбэка Avatr 12: целый и подбитый. Как нам объяснили источники, близкие к компании, эти автомобили проходят сертификационные испытания. Что в очередной раз подтвержает информацию о том, что российский запуск футуристичной модели состоится уже в 2025 году.

О том, что фастбэк с индексом 12 дебютирует на российском рынке в этом году, сначала сообщили дилеры. И даже уточнили сроки начала продаж — июль-сентябрь. Местный офис Changan, который также отвечает и за премиальную марку Avatr, официально это пока не подтверждает. Зато это косвенно подтверждается снимком — судя по всему, получение ОТТС не за горами.

Напомним, что Avatr 12 станет второй моделью в росийской линейке бренда после кроссовера 11, который поступил в «официальную» продажу в начале 2025 года. Габариты фастбэка — 5020/1999/1460 мм, колесная база 3020 мм. В Китае покупателям предлагают как полностью электрические, так и гибридные версии. Первые преодолевают на одном заряде более 700 км, а максимальная дальность хода последних — 1155 км.

После Avatr 12 к нам должен приехать кроссовер 07 — более компактный по сравнению с 11. А в следующем году у российских дилеров появится седан 06, самая доступная модель бренда.