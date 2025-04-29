Renault выбрала имя для кроссовера, который будут продавать в 70 странах

Новый глобальный кроссовер С-класса с шильдиком Renault получил название Boreal. Его планируют продавать далеко за пределами Старого Света, в том числе в Латинской Америке. Не исключено, что и Россия не останется в стороне — SUV может приехать к нам по схемам «параллельного» импорта.

Издание Carscoops предполагает, что «Бореалем» станет Dacia Bigster, которому освежат дизайн передней части. По словам представителей французской марки, свежий паркетник призван продемонстрировать миру амбиции «Рено», а также переход в более престижный сегмент.

Название Boreal позаимствовано из греческой мифологии, где Борей является богом, олицетворяющим бурный северный ветер. По мнению французов, такое имя позволит подчеркнуть статус и силу паркетника.

Если верить слухам, новинка должна стоить небольших денег, как и ее возможный донор «Бигстер». У него могут позаимствовать и силовую установку, в которую включены ДВС и пара электромоторов, выдающих 155 л.с.