Haval объявил российские цены на купеобразный кроссовер F7x второго поколения

Российский офис Haval опубликовал рублевые цены на новый F7x. Кроссовер предложат в двух комплектациях: Premium за 3 499 000 рублей и Tech Plus за 3 699 000. Модель, адаптированная к нашим не самым простым условиям эсплуатации, поступит в продажу во втором квартале 2025 года.

Дата начала продаж при этом по-прежнему не раскрывается

Haval F7x второго поколения получил выразительный дизайн с выдвижными дверными ручками, светодиодной оптикой и 19-дюймовыми легкосплавными дисками. В версии Tech Plus добавлены динамические поворотники и проекционный дисплей. Технической основой модели стал турбомотор объемом 2.0 л и мощностью 192 л.с. Агрегатирован он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальным полным приводом с шестью режимами движения.

В салоне кросс-купе установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Последняя поддерживает голосовое управление и сервисы «Яндекса». В списке оснащения также присутствует аудиокомплекс с круговым звуком (в версии Tech Plus с сабвуфером). А благодаря встроенным системам дистанционного управления доступ к таким функциям, как запуск двигателя, блокировка дверей, обогрев рулевого колеса и стекол возможен через смартфон.

Производитель уделил особое внимание адаптации Haval F7x к российским условиям: все комплектации получили «зимний пакет» с подогревами, усиленное антикоррозийное покрытие и батарею увеличенной емкости. Локализован кроссовер на заводе марки под Тулой, а продавать его будут в 158 дилерских центрах по всей стране.