Arctic Trucks Россия объявила о начале продаж пикапа RAM 1500 AT37

В случае модификации AT37 пикап RAM 1500 может похвастать иной геометрией кузова, увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и 37-дюймовыми шинами.

RAM 1500 AT37 позволяет ехать по глубокому снегу, целине — пробуксовки не будет в том числе из-за 279-миллиметрового клиренса. Углы въезда и съезда, составившие 34 и 29 градусов, дают возможность преодолевать каменистые участки и разломы без риска повреждений. Болотистые и лесные дороги тоже не станут помехой благодаря «злому» протектору шин и увеличенной колее.

Новое прочтение от российского подразделения Arctic Trucks будет доступно для всех силовых установок и комплектаций RAM 1500 пятой генерации, начиная с 2018 года выпуска. Рестайлинговые автомобили с рядным «шестерками», выдающими 420 и 540 л.с. — не исключение. Сочетание с 8-диапазонным «автоматом» дает бонус к плавности хода.

Исполнение AT37 адаптировали и для версий с пружинами, и с пневмоподвеской. При наличии последней сохранилась возможность штатной регулировки высоты. А любителям погонять по пересеченной местности должна прийтись по вкусу техническая начинка в виде компонентов компании FOX Racing, съевшей собаку на внедорожной амортизации.

Отметим, все доработки Arctic Trucks абсолютно законны. Начальная цена модификации AT37 — 1 899 000 рублей, с такой модернизацией RAM 1500 обойдется минимум в 11 899 000 «деревянных».