Бюджет России недополучит 200 млрд рублей из-за падения продаж новых авто

О том, что федеральный бюджет по итогам 2025 года может недополучить многомиллиардную сумму из-за сокращения поступлений от утилизационного сбора на колесную технику, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. И объяснил, что причина — в падении продаж автомобилей и снижении импорта.

Как сообщает агентство «ТАСС», ссылаясь на выступление г-на Алиханова в комитете Госдумы по промышленности и торговле, основной причиной падения продаж новых авто стали высокие ставки автокредитования и сокращение ввоза иностранных машин, что привело к значительному уменьшению сборов.

Эти средства традиционно направлялись на финансирование госпрограмм Минпромторга, включая научно-технологическое развитие. Для компенсации потерь ведомство предложило оптимизировать перераспределение бюджета на 2025 год, сохранив при этом планы на последующие два года.

Несмотря на корректировки, расходы на ключевые проекты — такие, как развитие ОПК, радиоэлектронной промышленности и беспилотной авиации — останутся неизменными. Ожидаемые показатели национальных проектов, рассчитанных до 2030 года, тоже пересматриваться не будут.

Дополнительные доходы планируется получить за счет пошлин на товары из недружественных стран, а также выплат резидентов индустриальных парков и сборов с сельхозтехники и специального транспорта.