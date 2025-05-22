Бюджет России недополучит 200 млрд рублей из-за падения продаж новых авто

Как сообщает агентство «ТАСС», ссылаясь на выступление г-на Алиханова в комитете Госдумы по промышленности и торговле, основной причиной падения продаж новых авто стали высокие ставки автокредитования и сокращение ввоза иностранных машин, что привело к значительному уменьшению сборов.
Эти средства традиционно направлялись на финансирование госпрограмм Минпромторга, включая научно-технологическое развитие. Для компенсации потерь ведомство предложило оптимизировать перераспределение бюджета на 2025 год, сохранив при этом планы на последующие два года.
Несмотря на корректировки, расходы на ключевые проекты — такие, как развитие ОПК, радиоэлектронной промышленности и беспилотной авиации — останутся неизменными. Ожидаемые показатели национальных проектов, рассчитанных до 2030 года, тоже пересматриваться не будут.
Дополнительные доходы планируется получить за счет пошлин на товары из недружественных стран, а также выплат резидентов индустриальных парков и сборов с сельхозтехники и специального транспорта.