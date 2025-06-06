Эксперт Иванов назвал автобренды, которым будет очень тяжело вернуться в Россию

Пока о возвращении в Россию сбежавших автобрендов речи не идет, но эта тема остается одной из самых обсуждаемых в автомобильном сообществе. Эксперты говорят, что первыми могут вернуться корейские и наиболее востребованные японские марки. А кого стоит ждать в последнюю очередь?

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что российский авторынок значительно сократился по сравнению с предыдущим годом, однако после событий февраля 2022-го все же приобрел четкую структуру.

Из-за того, что китайские автопроизводители уверенно у нас закрепились, массовым брендам, которые прежде пользовались в России высокой популярностью, теперь будет очень сложно восстановить свои позиции и достичь прежних показателей продаж. Ведь марки из КНР значительно улучшили качество выпускаемой продукции, а также «подкупили» сравнительно привлекательными ценами.

Потребители уже успели привыкнуть к «китайцам» и всерьез рассматривают их в качестве альтернативы привычным «европейцам», «японцам», «корейцам». Об этом свидетельствуют результаты продаж в сегменте параллельного импорта, где те же Skoda и Volkswagen ощутимо просели. Такие модели, как Haval H7, Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 9 и Exeed RX постепенно вытесняют конкурентов, в том числе — Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, говорит эксперт.