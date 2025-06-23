Минпромторг планирует продлить параллельный импорт до 2026 года

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, Минпромторг считает необходимым сохранить такой способ торговли на ближайшее будущее.

Как сообщают РИА Новости, власти России рассматривают возможность продления режима параллельного импорта на следующий год. Соответствующую инициативу готовит ведомство, хотя окончательное решение пока не принято.

Напомним, что схемы параллельного импорта были введены в 2022 году в ответ на уход с российского рынка ряда зарубежных производителей. Такой режим позволяет ввозить товары без согласия правообладателей, что помогает сохранять ассортимент в условиях санкций.

С момента запуска система показала свою эффективность, обеспечивая поставки продукции, которая ранее импортировалась официальными дистрибьюторами. Это касается как потребительских товаров, так и промышленного оборудования.

В текущем году механизм продолжает действовать, а его продление позволит бизнесу сохранить стабильность поставок. При этом окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации, состояния внутреннего рынка, а также от геополитических условий.