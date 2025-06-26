Дилер назвал опции, без которых россияне не хотят покупать новый автомобиль

Так, первый момент, на который обращают внимание покупатели в этом году — автоматизированные системы безопасности, включающие адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, автоматическое торможение и помощник при парковке. И хотя эти функции ощутимо «нагружают» итоговый прайс, многие готовы за них платить, поскольку считают, что они реально снижают риск аварий и повышают комфорт.
Вторая важная опция — продвинутая мультимедийная система, умеющая коннектироваться со смартфонами, обеспечивать интернет-подключение и развлекать. По словам аналитиков, особенно востребованы решения с большими экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Третьим в списке самых важных для покупателей новых автомобилей опций стал электронный ассистент на основе искусственного интеллекта. Тот, что распознает голосовые команды, прокладывает по просьбе водителя маршруты, сообщает о состоянии автомобиля и позволяет управлять функциями транспортного средства удаленно через приложения.
Аналитики отмечают, что китайские бренды предлагают все эти технологии в массовом сегменте (2-3 млн рублей), тогда как европейские производители включают их только в дорогие комплектации (от 4-5 млн целковых). Например, Chery Tiggo 8 Pro за 2,8 млн рублей оснащен адаптивным круиз-контролем с распознаванием знаков, а аналогичный функционал у Volvo или BMW доступен лишь в моделях от 4 млн рублей.