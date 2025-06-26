Дилер назвал опции, без которых россияне не хотят покупать новый автомобиль

По данным аналитического центра АГ «Авилон» за первую половину 2025 года, российские покупатели новых автомобилей стали рассматривать три технологические опции как обязательные критерии выбора. Без них большинство водителей отказывается приобретать свеженькую легковушку.

Три нюанса оснащения, на которые наши сограждане обращают особое внимание

Так, первый момент, на который обращают внимание покупатели в этом году — автоматизированные системы безопасности, включающие адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, автоматическое торможение и помощник при парковке. И хотя эти функции ощутимо «нагружают» итоговый прайс, многие готовы за них платить, поскольку считают, что они реально снижают риск аварий и повышают комфорт.

Вторая важная опция — продвинутая мультимедийная система, умеющая коннектироваться со смартфонами, обеспечивать интернет-подключение и развлекать. По словам аналитиков, особенно востребованы решения с большими экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Третьим в списке самых важных для покупателей новых автомобилей опций стал электронный ассистент на основе искусственного интеллекта. Тот, что распознает голосовые команды, прокладывает по просьбе водителя маршруты, сообщает о состоянии автомобиля и позволяет управлять функциями транспортного средства удаленно через приложения.

Аналитики отмечают, что китайские бренды предлагают все эти технологии в массовом сегменте (2-3 млн рублей), тогда как европейские производители включают их только в дорогие комплектации (от 4-5 млн целковых). Например, Chery Tiggo 8 Pro за 2,8 млн рублей оснащен адаптивным круиз-контролем с распознаванием знаков, а аналогичный функционал у Volvo или BMW доступен лишь в моделях от 4 млн рублей.