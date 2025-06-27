Доля китайских машин с полным приводом достигает в России 43%

Современный российский рынок китайских кроссоверов демонстрирует четкую закономерность наличия полного привода увеличивается вместе с размером автомобиля. Чем крупнее автомобиль, тем выше вероятность, что он получит привод на все колеса.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», рассказал в своем телеграмм-канале о том, что большие кроссоверы, представленные на нашем рынке, в подавляющем большинстве случаев имеют в своем арсенале полный привод. При этом в нижних сегментах SUV наличие полного привода, как правило, априори не предусмотрено.

Так, среди «паркетных» субкомпактов B-класса ни одна из представленных на рынке моделей не предлагает полный привод. В сегменте «С» ситуация немного иная: ровно треть (33%) кроссоверов имеют привод на все колеса.

Среднеразмерные авто класса «D» демонстрируют уже более высокий уровень оснащения — 64% таких автомобилей полноприводные. Наиболее высокие показатели в этом смысле у представителей сегментов «E» и «F»: подавляющее большинство (92%) из них имеют такую систему, и лишь единицы обходятся без нее.