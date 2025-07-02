К российским дилерам до старта продаж приехали кроссоверы Hongqi HS7

Об этом сообщает «Российская газета», обнаружившая вышеупомянутые «семерки» от Hongqi в процессе мониторинга сайтов с бесплатными объявлениями. Уточняется, что на все доступные экземпляры распространяется гарантия завода-изготовителя на два года или сотню тысяч километров пробега — традиционно в зависимости от того, что наступит раньше. Клиенты уже могут заказать Hongqi HS7 в черном цвете, белом и золотистом.
Полноприводный кроссовер HS7 приводит в движение 252-сильный мотор объемом 2,0 л. Силовой агрегат трудится в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Новинка оценивается в 4 790 000 рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что флагманский кроссовер Hongqi HS7 приедет в Россию в ближайшем будущем.