К российским дилерам до старта продаж приехали кроссоверы Hongqi HS7

Сразу несколько кроссоверов Hongqi HS7 текущего модельного года добрались до дилерских шоу-румов в Тамбове. Потенциальным покупателям предлагают отгрузку свежих «китайцев» в течение недели с момента заключения предварительного договора купли-продажи. И без предоплаты не обойдется.

Об этом сообщает «Российская газета», обнаружившая вышеупомянутые «семерки» от Hongqi в процессе мониторинга сайтов с бесплатными объявлениями. Уточняется, что на все доступные экземпляры распространяется гарантия завода-изготовителя на два года или сотню тысяч километров пробега — традиционно в зависимости от того, что наступит раньше. Клиенты уже могут заказать Hongqi HS7 в черном цвете, белом и золотистом.

Полноприводный кроссовер HS7 приводит в движение 252-сильный мотор объемом 2,0 л. Силовой агрегат трудится в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Новинка оценивается в 4 790 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что флагманский кроссовер Hongqi HS7 приедет в Россию в ближайшем будущем.