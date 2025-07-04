До российских дилеров доехала LADA Granta Active Cross

Одну из первых партий LADA Granta Active Cross привезли в шоу-румы официальных дилеров отечественного бренда, расположенные в Санкт-Петербурге. «Вседорожный» литфбэк в начальном исполнении под названием Comfort оценивается в 1,2 млн рублей.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев рассказал, что новая «Гранта» с припиской Active Cross должна расширить аудиторию «Лады». Кросс-лифтбэк, скорее всего, заинтересует автомобилистов младше 40 лет и категорию покупателей, для которой важны сочетание небольшого ценника и ощутимого дорожного просвета. Кстати, он составляет 198 мм.

Согласно прогнозу г-на Цепелева, в случае LADA Granta Active Cross лучше всего будет продаваться топовая версия под названием EnjoY. Одним из ее основных преимуществ считается 106-сильный бензиновый силовой агрегат с 16-ю клапанами. Эти машины уже будут стоить минимум 1,37 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности и оснащение новой LADA Granta Active Cross. Автомобиль такого типа впервые появился в модельной линейке АВТОВАЗа.