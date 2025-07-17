Эксперт Иванов объяснил, почему россияне покупают переднеприводные кроссоверы

Из всех новых кроссоверов и внедорожников, реализованных в России в первой половине 2025-го, лишь 45% машин были оснащены системой полного привода. Понятное дело, модификации с системой 4х4 в принципе есть не у всех моделей. Но дело не только в этом.

Отвечая на вопрос наших коллег из «Российской газеты», почему россияне, мечтающие о полном приводе, покупают кроссоверы без такового, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов говорит, что все дело в цене. Стоимость машин с одной ведущей осью и двумя сильно различается. И не только из-за самого привода.

— Обычно при наличии полного привода в комплектации идет другой двигатель, добавляется более сложная трансмиссия. И помимо того, что надо поставить привод на задние колеса, автоматически еще и нужна силовая установка, а это иногда даже не 100 и 200 тысяч рублей, а 500-700 тысяч, что составляет 25-30% стоимости, — объясняет эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, стоит ли покупать автомобиль с полным приводом на вторичке. Учитывая, что система изнашивается и со временем может превратиться в обузу.