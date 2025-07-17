Chery готовит к дебюту флагманский полноприводный кроссовер Fulwin T11

Помимо внушительных размеров, Chery Fulwin T11 сможет похвастать гибридной силовой установкой, шестиместным салоном, запасом хода в 1400 км и даже штатным холодильником. Премьера кроссовера должна состояться в Китае в ближайшем будущем. Перспективы появления в России пока туманны.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», часть характеристик Fulwin T11 рассекретил местный минпром. Согласно его информации, SUV «вооружат» силовой установкой, куда войдет наддувный двигатель пятого поколения Acteco, разработанный специально для гибридных систем. Объем агрегата составил 1,5 л, а мощность — 156 л.с.

Прилагается литий-железо-фосфатная тяговая батарея, способная восстановить заряд с 30 до 80% менее чем за 20 минут. В итоге «одиннадцатый» выезжает из первой «сотни» всего за пять секунд. «Максималка» ограничена отметкой 180 км/ч.

В длину кузов Chery Fulwin T11 вытянут на 5205 мм. Ширина и высота составляют 1998 и 1800 мм соответственно. Расстояние между осями — 3120 мм. Предусмотрены штатные колесные диски на 20 и 21 дюйм.

Компоновка шестиместного салона выполнена по схеме 2+2+2. Ожидается, что диагональ центрального тасчкрина сделают 30-дюймовой, а задним пассажирам достанутся индивидуальные 17,3-дюймовые экраны. В акустической системе насчитывается 23 динамика.