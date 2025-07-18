Ставка по кредитам на новые авто в июне опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по кредитам на новые легковые автомобили по итогам минувшего месяца опустилась до двухлетнего минимума — ниже 13,6% годовых. А все потому, что стимулировать продажи пытаются власти и автопроизводители, предлагая разные льготные программы.

«Коммерсантъ» сообщил, что в июне 2025 года кредиты на новые «легковушки» достигли рекордной доли рынка — 71,5% в денежном выражении и почти 69% в количественном. С начала года объем выданных средств вырос на 41%, а их средняя сумма увеличилась на 46%.

Такой рост связан с программами субсидирования, которые снижают ставки вплоть до 0,01% годовых. Снижение базовых ставок банков после июньского понижения «ключа» также сыграло свою роль, отметил Вячеслав Якубчик, директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто».

Субсидии от государства и производителей, включая китайские бренды, чья доля в автокредитах в июне достигла 59%, делают покупку новых машин привлекательнее. По данным Минпромторга, за первое полугодие 2025 по льготным кредитам было продано 51,7 тысячи автомобилей, что составляет около 16% от общего числа от всех выданных кредитов.

Для банков такие программы не всегда выгодны. Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG, поясняет, что автопроизводители несут значительные расходы на субсидии, а банки теряют маржу, что компенсируется наращиванием объема продаж.

В ОТП-банке прогнозируют рост автомобильного рынка на 8,3% за текущий год, предсказывая увеличение автокредитования лишь на 1,8% из-за ограничений ЦБ. А Никита Кулагин из «Совкомбанка» подчеркнул, что в первом квартале 2025 года структура выдач соответствовала лимитам ЦБ: 17% для клиентов с долговой нагрузкой 50-80% и 3% для тех, у кого она превышает 80%.