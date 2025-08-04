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Первая неделя августа установила рекорд по продажам новых легковых авто

LADA и Haval лидируют на фоне рыночного всплеска

Предыдущий максимум был зафиксирован на неделе с 30 июня по 6 июля, когда россияне приобрели 28 823 машины. Что же до начала августа, то прирост продаж оказался незначительным, но достаточным, чтобы обновить самый высокий показатель за 2025 год.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Первая неделя августа установила рекорд по продажам новых легковых авто

По данным агентства «Автостат», с 28 июля по 3 августа 2025 года в России было продано 29 247 новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем для текущего года.

Лидером рынка остается LADA, которая удерживает 22,3% от общего объема продаж. Следом идет Haval с долей в 12%. Замыкает тройку лидеров Chery, занявшая 10% от рынка. Среди других заметных игроков — Geely с 7,1%, Changan с 6,8% и Belgee с 5,6%. Jetour показал результат в 3,8%, а Solaris, Toyota, Omoda и GAC смогли преодолеть порог в 2% от общего количества продаж.

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом пользовался кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 1523 единицы. На втором месте — LADA Granta с результатом в 1437 автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер Belgee X50, проданный в количестве 1003 штук. Остальные модели не смогли перешагнуть отметку в тысячу единиц.

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