Продажи новых легковых машин в России в сентябре сильно просели

После некоторого оживления отечественного авторынка в июле-августе, реализации новых авто в первом осеннем месяце вполне предсказуемо пошли на спад. Так, по сравнению с прошлой неделей они снизились до 25,1 тыс. экземпляров. Речь идет об общем падении объемов продаж на внушительные 13%.

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно подсчетам эксперта, жители страны, в частности, стали значительно меньше уделять внимание «китайцам». Например, продажи GAC рухнули на ощутимые 39%, Jetour оказалась в минусе на 35%, а Chery — на 30%. В то же время на 37% обвалился спрос на отечественные модели Xcite.

Г-н Целиков отметил, что и у остальных лидеров отечественного авторынка дела тоже пошли неважно: продажи LADA сократились на 12%, столько же потерял популярный Haval. Аналогичная участь постигла и Geely, чья реализация снизилась на 9%.

Просадка в сегменте LCV, легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 т, составила 9%. В этом случае своих владельцев нашли 1,6 тыс. ТС. В свою очередь, на 2% снизилась реализация грузовых машин, весящих более 3,5 т.