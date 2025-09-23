На российский рынок вышел пикап Huanghai N7

Россиянам стал доступен китайский пикап Huanghai N7. Он комплектуется бензиновым наддувным двигателем, который дружит с классической автоматической трансмиссией. Предусмотрен полный привод.

На сегодняшний день рамный пикап Huanghai N7 оценивается в нашей стране минимум в 3 945 000 рублей. Под капотом установлена турбированная силовая установка объемом 2,4 л, разработанная известным японским концерном Mitsubishi. Агрегат выдает 250 л.с., переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат».

В длину кузов «грузовичка» вытянут на 5700 мм. Помимо всего прочего, «семерка» может похвастать системой 4х4 типа part-time и понижающей передачей в раздаточной коробке. Существуют варианты исполнения исключительно с задним приводом и «механикой», и дизельные модификации, но привозить их в нашу страну пока не планируют.

Информация о сертификации Huanghai N7 для России появилась еще в прошлом году, для этого к нам привозили не менее десятка экземпляров. В будущем модельный ряд «поднебесной» марки в РФ может пополнить еще один «грузовичок» под названием N2.

Остается сказать, что под эгидой бренда Huanghai в Китае производят не только пикапы, но и автобусы.